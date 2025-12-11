На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине руководство оборонного завода заподозрили в крупном хищении

Страна.ua: СБУ подозревает руководство оборонного завода в крупном хищении
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины подозревает руководство оборонного завода в хищении на производстве динамической защиты для танков. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

По данным журналистов, контракты на производство заключили весной 2022 года. По версии следствия, комплектующие закупили по ценам втрое выше рыночных, а разницу вывели через сеть подконтрольных фирм.

«Экс-руководитель неназванного оборонного завода был задержан в апреле этого года по делу о производстве бракованных минометных снарядов и находится под стражей. Также подозреваются коммерческий директор госпредприятия и владелец компании-подрядчика», — сказано в сообщении.

9 декабря Служба безопасности Украины сообщила о задержании девяти человек, торговавших оружием и боеприпасами, вывезенными из зоны боевых действий. Ведомство уточняет, что в Киевской области задержаны двое мужчин, которые планировали продать партию боевых гранат. Еще пять фигурантов были задержаны в Краматорском районе.

Ранее на Украине по подозрению в работе на Россию задержали депутата Рады.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами