На Украине руководство оборонного завода заподозрили в крупном хищении

Служба безопасности Украины подозревает руководство оборонного завода в хищении на производстве динамической защиты для танков. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

По данным журналистов, контракты на производство заключили весной 2022 года. По версии следствия, комплектующие закупили по ценам втрое выше рыночных, а разницу вывели через сеть подконтрольных фирм.

«Экс-руководитель неназванного оборонного завода был задержан в апреле этого года по делу о производстве бракованных минометных снарядов и находится под стражей. Также подозреваются коммерческий директор госпредприятия и владелец компании-подрядчика», — сказано в сообщении.

9 декабря Служба безопасности Украины сообщила о задержании девяти человек, торговавших оружием и боеприпасами, вывезенными из зоны боевых действий. Ведомство уточняет, что в Киевской области задержаны двое мужчин, которые планировали продать партию боевых гранат. Еще пять фигурантов были задержаны в Краматорском районе.

Ранее на Украине по подозрению в работе на Россию задержали депутата Рады.