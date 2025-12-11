Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Около 13:00 в небе над Московской областью ликвидировали еще один дрон.

До этого глава города сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков БПЛА задействованы столичные экстренные службы.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО за ночь, с 23:00 до 7:00 мск сбили 287 украинских беспилотников в 12 регионах страны. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

На этом фоне аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов.

Ранее капитан Дандыкин заявил, что БПЛА могли быть направлены на Москву из Сумской области.