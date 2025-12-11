Анастасия Волочкова «ничего не слышала» о расставании дочери с мужем

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ничего не знает о расставании дочери с мужем. В беседе с «Газетой.Ru» артистка отметила, что сама ждет подробностей от Ариадны.

Экс-прима Большого театра удивилась, когда узнала от журналистов о проблемах в браке дочери. Она поделилась, что Ариадна не говорила ей о разводе. При этом Анастасия Волочкова подчеркнула — если бы расставание действительно было, то дочь сообщила бы ей об этом первой.

«Оборвали все телефоны уже. Но дело в том, что я ничего об этом не слышала. Ариадна ничего мне лично не говорила. Я сейчас ей написала с вопросом, что у нее происходит. Думаю, она бы мне первой сказала [о расставании]. Она была недавно у моей мамы, она же в Питере живет сейчас. Но, честно говоря, было не до личной жизни, так как стало известно о кончине родного брата мамы, и Ариадна приезжала ее поддержать», — поделилась Волочкова.

Дочь балерины вышла замуж в апреле 2025 года. Ее супругом стал молодой бизнесмен Никита Григорян. У молодоженов было две свадьбы — в Санкт-Петербурге, которую устроила Анастасия Волочкова, и в Москве, где мама невесты не присутствовала.

