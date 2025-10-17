На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал встречу лидеров США и РФ в Венгрии дипломатическим успехом Москвы

Политолог Синельников-Оришак: США вряд ли передадут ракеты Tomahawk Киеву
Михаил Климентьев/РИА Новости

Договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести личную встречу в Венгрии — политический успех Москвы. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Смысл российской стратегии заключается в том, чтобы как можно дальше отодвинуть США от конфликта на Украине. <...> Несмотря на то, что США продолжают поставлять оружие для Украины и зарабатывать на этом деньги, Трамп уже не так вовлечен в конфликт, как его предшественник Джо Байден», — отметил эксперт.

Более того, вопрос о передаче Киеву дальнобойных американских ракет Tomahawk «отложен в долгий ящик», считает он.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Президент США анонсировал новую встречу с российским лидером, причем пройдет она в Европе — в Будапеште — и уже «довольно скоро», в течение двух недель. Кроме того, в ходе разговора политики обсудили украинский конфликт, помощь Мелании Трамп, а также глубокие симпатии россиян и американцев друг к другу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе заявили, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.

