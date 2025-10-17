На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе считают, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными

Politico: Трамп не планирует включать Европу в мирный процесс по Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп вряд ли планирует включать европейских лидеров в переговоры по российско-украинскому конфликту. Такое мнение высказал эксперт по России из Института Пилецкого в Варшаве Иэн Гарнер в беседе с Politico.

По его мнению, недавние контакты Трампа с российским президентом Владимиром Путиным могут оказаться столь же безрезультатными, как и саммит, прошедший 15 августа на Аляске.

Гарнер отметил, что не видит никаких признаков того, что американский лидер «хоть как-то задумался о недостатках встречи на Аляске летом, которая, в конечном счете, похоже, не изменила поведения России».

«Нет [также] никаких признаков того, что Трамп рассматривает роль европейских союзников в каких-либо обсуждениях или мирных переговорах. Поэтому очень сложно представить, что это станет тем великим мирным соглашением, каким он его видит», — сказал эксперт.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее Орбан рассказал, когда Путин и Трамп встретятся в Будапеште.

Переговоры о мире на Украине
