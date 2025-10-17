Эксперт объяснил, почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти

Если Индия откажется от поставок российской нефти, она потеряет выгоду, поскольку любые другие углеводороды будут значительно дороже. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Кроме того, по его словам, Нью-Дели зарабатывает на экспорте нефтепродуктов, произведенных из российского сырья.

США в свою очередь не дают гарантий, что в случае отказа Индии от нефти из России, цены на ее товары снизятся, отметил аналитик.

«Я сомневаюсь, что Индия откажется от нашей нефти. Да и Китай тем более. Потому что у Китая-то как раз инструментов давления гораздо больше на Соединенные Штаты, чем у Индии. Они могут ограничивать поставки редкоземельных металлов и прочие меры принимать. Поэтому я не думаю, что кто-то из них откажется от наших поставок», — сказал Юшков.

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. В Нью-Дели признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об успешном давлении на Индию.