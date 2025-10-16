Индия может отказаться от закупок российской нефти. В Москве в это не верят

МИД Индии прокомментировал новость об отказе не покупать нефть из России

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. В Нью-Дели признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели в вопросе импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей. Так он прокомментировал недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

«Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели», — отметил Джайсвал.

Он добавил, что важно обеспечить стабильные цены на энергоносители, а также надежность их поставок, для чего важно увеличивать список источников энергии. В частности, возможно расширение сотрудничества с США. Индийская сторона «на протяжении многих лет стремилась расширить закупки энергии» у Соединенных Штатов, подчеркнул представитель дипведомства.

Накануне Трамп заявил, что Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. По словам президента США, это невозможно сделать немедленно, но процесс «уже начался и скоро завершится». При этом в случае урегулирования конфликта на Украине импорт российской нефти продолжится.

Сотрудничество продолжится?

Индия продолжит сотрудничать с Россией по поставкам энергоресурсов, уверен вице-премьер Александр Новак.

«Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен», — сказал он.

Также, по словам Новака, Москва обращает внимание на «сигналы» от индийской стороны, которые появляются в прессе.

«Наши партнеры заявляют, что никто им не может указывать и они будут сами выбирать свой путь», — добавил вице-премьер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия ориентируется на официальные заявления по закупкам российской нефти, ранее озвученные Индией и Китаем. При этом нужно учитывать позицию покупателей нефти и вопрос выгоды.

«Действительно, президент Трамп неоднократно повторяет, что он собирается уговаривать страны не приобретать российскую нефть, но здесь нужно также принимать во внимание позицию этих стран, это вопрос выгоды для народов этих стран», — заявил он.

Песков подчеркнул, что Москва может обеспечить свои импортерам «качественный продукт за меньшие деньги», а любые попытки ограничить покупателей нарушают принципы свободной торговли.

«Появятся посредники»

Заявление Трампа о том, что Индия готова перестать закупать российскую нефть, связано с тем, что он сам хотел бы снять с Нью-Дели санкции, которые были им же и введены, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Тут надо дождаться официального подтверждения индийской стороны, а потом проанализировать, какие договоренности могли быть достигнуты между Нью-Дели и Вашингтоном, то есть что Штаты пообещали Индии в обмен на отказ от российской нефти», — сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что даже официальный отказ Индии от российской нефти не будет означать, что эти поставки прекратятся.

«В случае достижения какой-то договоренности между Моди и Трампом прямые легальные покупки нефти будут прекращены, но появятся какие-то посредники, которые будут эту нефть перегружать», — пояснил Зубец.

Заявления президента США можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела России, поделился с «Газетой.Ru» мнением депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Я думаю, никакой сенсации нет: Трамп уже многократно об этом говорил, причем говорит не еженедельно, ежедневно. Сомневаюсь, что Индия будет стрелять себе в ногу, как это делает Европа. Что касается вмешательства во внутренние дела — конечно, да. Но, как заявляет Трамп — это дипломатические попытки якобы принудить нас к переговорам с Украиной», — сказал он.

По мнению Лугового, это путь в никуда и нельзя решать вопросы таким образом.