Россия направила Гутерришу требование отозвать недостоверную информацию о резолюциях

РФ потребовала от ООН отозвать недостоверную информацию о резолюциях по Ирану
РИА Новости

Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу требование отозвать размещенную на сайте всемирной организации недостоверную информацию о резолюциях по Ирану. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Генсекретарю ООН направлено наше требование незамедлительно отозвать самовольно размещенную на сайте организации недостоверную информацию о якобы состоявшемся процессе восстановления давно утративших актуальность резолюций по Ирану», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в нынешних условиях эти резолюции не имеют ни согласованных целей, ни срока действия, ни механизма отмены.

По словам МИД РФ, отказ руководства всемирной организации исправить допущенную оплошность будет означать, что генсек и персонал Секретариата действуют в нарушение статьи 100 Устава ООН, причем делают это умышленно.

8 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сам факт попыток Запада возобновить санкции против Ирана возмутителен. Он напомнил, что резолюция, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, была нарушена не Тегераном.

Ранее Захарова заявила, что действия Запада против Ирана в СБ ООН юридически ничтожны.

