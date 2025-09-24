На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне стоят по 5—7 часов у посольства Японии в Москве в надежде получить визу

SHOT: у посольства Японии в Москве замечены рекордные очереди
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

У посольства Японии в Москве замечены рекордно длинные очереди. Люди готовы стоять по несколько часов, чтобы получить визу, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что постоянные очереди у здания японского посольства в Грохольском переулке в Москве наблюдаются с начала 2025 года. Однако в сентябре они побили рекорд: сейчас ожидание в очереди составляет 5—7 часов.

В Японской национальной туристской организации сообщили, что в этом году страну уже посетило 84,7 тыс. российских туристов. Осенью наблюдается особый спрос среди туристов на это направление, и на это есть несколько причин. В частности, многие хотят успеть застать сезон цветения кленов «Момидзи», который начинается с середины сентября. Кроме того, интерес у россиян вызывает новый хайповый аналог лабубу — игрушка Monchhichi.

Несмотря на спрос, цены на туры в Японию снизились. Если в прошлом году за поездку в Токио на 8 дней туристы отдавали 250 тыс. рублей с перелетом с человека, то теперь тур можно приобрести за 180 тыс. с человека.

Ранее Токио возглавил список лучших городов для удаленной работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами