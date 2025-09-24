Россияне стоят по 5—7 часов у посольства Японии в Москве в надежде получить визу

У посольства Японии в Москве замечены рекордно длинные очереди. Люди готовы стоять по несколько часов, чтобы получить визу, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что постоянные очереди у здания японского посольства в Грохольском переулке в Москве наблюдаются с начала 2025 года. Однако в сентябре они побили рекорд: сейчас ожидание в очереди составляет 5—7 часов.

В Японской национальной туристской организации сообщили, что в этом году страну уже посетило 84,7 тыс. российских туристов. Осенью наблюдается особый спрос среди туристов на это направление, и на это есть несколько причин. В частности, многие хотят успеть застать сезон цветения кленов «Момидзи», который начинается с середины сентября. Кроме того, интерес у россиян вызывает новый хайповый аналог лабубу — игрушка Monchhichi.

Несмотря на спрос, цены на туры в Японию снизились. Если в прошлом году за поездку в Токио на 8 дней туристы отдавали 250 тыс. рублей с перелетом с человека, то теперь тур можно приобрести за 180 тыс. с человека.

Ранее Токио возглавил список лучших городов для удаленной работы.