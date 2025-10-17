На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристы из России установили новый исторический рекорд посещений Японии

АТОР: за девять месяцев 2025 года россияне посетили Японию 129 тыс. раз
За девять месяцев 2025 года российские туристы посетили Японию 129 тысяч раз, что стало новым историческим рекордом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Предыдущий рекорд принадлежал 2019 году, когда за 12 месяцев Японию с прямыми рейсами посетили 120 тысяч россиян. Туроператоры отмечают, что рост популярности страны в 2025 году связывают с появлением новых дешевых авиабилетов и отменой виз в Китай: многие путешественники совмещают поездки в обе страны.

Эксперты также уточнили, что ориентировочная стоимость тура в Японию на сезон сакуры 2026 года с перелетом составляет от 210 до 250 тысяч рублей на человека при размещении в отелях 2–3 звезды, а туры без перелета на 7–8 дней можно приобрести от 110 до 120 тысяч рублей на человека.

В то же время, по данным аналитиков, количество забронированных россиянами отелей в КНР в сентябре увеличилось на 25%. Наибольшей популярностью пользуются гостиницы в Шанхае — 28,6% бронирований. На втором месте оказался Пекин (21,3%), а на третьем — Гуанчжоу (14,5%). В топ-5 также вошли Шэньчжэнь (5,0%) и Чэнду (2,7%).

Ранее стало известно, что Марокко запустит рейсы между Касабланкой и Петербургом.

