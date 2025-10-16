Глава РФПИ назвал разговор Путина и Трампа продуктивным

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был позитивным и продуктивным, стороны определили конкретные дальнейшие шаги. Об этом в социальной сети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций, состоявшийся диалог имеет важное значение для всего мира.

«Важный для всего мира позитивный и продуктивный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом с ясным определением дальнейших шагов», — написал Дмитриев.

Разговор между Трампом и Путиным состоялся 16 октября. Российский лидер поздравил президента США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее Путин поздравил Трампа с достижением мира на Ближнем Востоке.