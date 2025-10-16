Эксперт назвал последствия диверсии Лондона и Киева против «Турецкого потока»

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения о подготовке Лондоном и Киевом диверсии против газопровода «Турецкий поток».

По мнению эксперта, на Западе считают, что подрыв магистрали отрежет Европу от российского газа, не навредив при этом Турции. Однако на деле все может обернуться ухудшением отношений с Анкарой.

«У Турции есть способы «нанести ответный удар» — например, ущемить западные интересы на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Я думаю, что это является существенным сдерживающим фактором для Киева и его союзников», — отметил Юшков.

Он напомнил, что Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, и ей необходим действующий «Турецкий поток».

16 октября директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Россия владеет информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против «Турецкого потока».

Помимо этого, по словам главы ведомства, инструкторы британской армии SAS и британской разведки MI-6 планируют удары при помощи дронов по Каспийскому трубопроводному консорциуму, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

Ранее Фицо призвал Евросоюз сбросить «антироссийские очки».