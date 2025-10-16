В ФСБ заявили о готовящихся диверсиях на «Турецком потоке»

Россия владеет информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, его словам приводит РИА Новости.

Помимо этого, по словам главы спецслужбы, инструкторы британской армии SAS и британской разведки MI-6 планируют удары при помощи дронов по Каспийскому трубопроводному консорциуму, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

25 сентября в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи американский лидер заявил, что Вашингтон настаивает на прекращении закупок Анкарой российской нефти. При этом он добавил, что у них с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» продолжают работать на полную мощность.

Газопровод «Турецкий поток» проходит из России в Турцию через Черное море. Его мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа. В настоящее время он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила поставки газа в Турцию.