Фицо призвал Евросоюз сбросить «антироссийские очки»

Фицо: ЕС для принятия рациональных решений надо снять антироссийские очки
Darko Vojinovic/AP

Европейской комиссии необходимо сбросить «антироссийские очки» для того, чтобы принимать более рациональные решения, а не стрелять себе в колено в результате отказа от энергоресурсов из России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе выступления на энергетическом форуме (ENEF) в Братиславе, сообщает РИА Новости.

Фицо отметил опасность обсуждения возможного включения в план REPowerEU ядерного топлива из России, заявив, что принятие такого решения поставит под серьезную угрозу энергетическую безопасность Европейского союза.

В начале сентября премьер-министр Словакии также заявлял, что власти страны не поддерживают план ЕС по поэтапному отказу от российского импорта ископаемого топлива. По словам Фицо, Словакия не готова отказываться от российского газа, поставляемого по «Турецкому потоку», поставки по которому за год достигли 4 млрд кубометров.

REPowerEU — план Европейской комиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года.

Ранее был назван главный покупатель российского газа в Евросоюзе.

