Ле Пен раскритиковала бюджет Франции на 2026 год

Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую фракцию правой партии «Национальное объединение», подвергла резкой критике представленный проект бюджета Франции на 2026 год, назвав его «настоящим ужасом» и указав на отсутствие каких-либо нововведений. Об этом пишет РИА Новости.

«Этот бюджет — это настоящий музей ужасов, пылившихся в течение многих лет в ящиках Берси (квартал министерства экономики и финансов — прим. ред.)», — сказала она на пленарном заседании Национального собрания.

Ле Пен подчеркнула, что предложенный бюджет не содержит никаких принципиально новых решений по сравнению с инициативами, выдвигавшимися бывшим премьер-министром Франсуа Байру, и игнорирует обещания премьера Лекорню о приостановке пенсионной реформы.

13 июля премьер-министр страны Себастьен Лекорню заявил, что проект бюджета, вынесенный на рассмотрение совета министров, предусматривает сокращение дефицита бюджета до 4,7% от ВВП и включает в себя «смелые экономические меры», в том числе увеличение налогов на €14 миллиардов, а также замораживание пенсий и социальных выплат.

Ранее во Франции решили поднять налоги богатым гражданам.