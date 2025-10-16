На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ле Пен раскритиковала бюджет Франции на 2026 год

Мари Ле Пен назвала проект бюджета Франции настоящим ужасом
true
true
true
close
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую фракцию правой партии «Национальное объединение», подвергла резкой критике представленный проект бюджета Франции на 2026 год, назвав его «настоящим ужасом» и указав на отсутствие каких-либо нововведений. Об этом пишет РИА Новости.

«Этот бюджет — это настоящий музей ужасов, пылившихся в течение многих лет в ящиках Берси (квартал министерства экономики и финансов — прим. ред.)», — сказала она на пленарном заседании Национального собрания.

Ле Пен подчеркнула, что предложенный бюджет не содержит никаких принципиально новых решений по сравнению с инициативами, выдвигавшимися бывшим премьер-министром Франсуа Байру, и игнорирует обещания премьера Лекорню о приостановке пенсионной реформы.

13 июля премьер-министр страны Себастьен Лекорню заявил, что проект бюджета, вынесенный на рассмотрение совета министров, предусматривает сокращение дефицита бюджета до 4,7% от ВВП и включает в себя «смелые экономические меры», в том числе увеличение налогов на €14 миллиардов, а также замораживание пенсий и социальных выплат.

Ранее во Франции решили поднять налоги богатым гражданам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами