Франция в 2026 году поднимет налоги богатым гражданам

Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее обеспеченных граждан для сокращения бюджетного дефицита, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что правительство будет действовать по принципу: «кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше». Кабмин введет так называемый «вклад солидарности для наиболее высоких доходов».

Байру добавил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции.

Премьер добавил, что также было озвучено предложение сделать рабочими два праздничных дня: Пасхальный понедельник и День победы 8 мая. Байру добавил, что отмена данных выходных принесет казне миллиарды евро. Он добавил, что готов рассмотреть и другие варианты.

В апреле глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что для наиболее обеспеченной части французов могут повысить налоги.

Ломбар сообщал, что Франция надеется снизить уровень дефицита бюджета до 4,6% в 2026 году, для этого придется экономить финансовые средства. Он заявил о необходимости стабилизировать долг путем снижения дефицита бюджета.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на роскошь для сверхбогатых россиян.