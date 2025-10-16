На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Финляндии пригласила премьера Грузии посмотреть на финский протест

Глава финского МИД пригласила Кобахидзе в Финляндию посмотреть на протесты
true
true
true
close
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Финляндии и председатель ОБСЕ Элина Валтонен в соцсети X пригласила премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе посетить ее страну и понаблюдать за любой демонстрацией на его выбор.

«Я приглашаю вас приехать в Финляндию, встретиться со свободной прессой и посмотреть на любую демонстрацию по вашему выбору», — написала она.

Валтонен также привела в своем заявлении выдержки из Хельсинкского Заключительного акта о правах и свободах граждан и заявила, что будущее страны должен решать грузинский народ.

Пресс-служба грузинского правительства сообщила 15 октября, что грузинский премьер отменил встречу с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии в связи с ее присутствием на акции протеста, прошедшей 14 октября в Тбилиси.

Позже пресс-служба финского МИД сообщила РИА Новости, что Кобахидзе не отменял встречу с Валтонен, а Хельсинки сами сделали это 14 октября «из-за плотного графика министра».

Ираклий Кобахидзе заявил, что МИД Финляндии распространил ложь. Он заявил, что встречу отменили из-за того, что в ходе рабочего визита в Грузию глава МИД Финляндии пришла на акцию протеста у парламента республики в Тбилиси, где встретилась с митингующими.

Ранее в Грузии назвали флаг ЕС «символом террора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами