Парламентарий Папуашвили: флаг ЕС в Грузии стал символом террора

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление еврокомиссара Марты Кос о том, что Грузия использует методы «российской дезинформации». По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», Брюссель намеренно распространяет о Тбилиси ложные нарративы.

«Против таких нарративов и дезинформации – наше оружие обличать и говорить правду», — подчеркнул Папуашвили.

Он добавил, что европейские бюрократы «своей безответственностью довели до того, что в руках (участников радикальных акций протеста в Грузии) флаг ЕС ассоциируется с насилием, террором, экстремизмом».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого обвинил страны Запада в продолжении пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса.

Он напомнил, что «и Геббельс был Европой», когда в 1940-х годах он работал в одном из сильных европейских государств — Германии.

По словам политика, нельзя допустить того, чтобы спустя 80 лет такая пропаганда вернулась в Европу.

Ранее Кобахидзе раскрыл, кто осуществлял попытки госпереворота в стране.