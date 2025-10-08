На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии назвали флаг ЕС «символом террора»

Парламентарий Папуашвили: флаг ЕС в Грузии стал символом террора
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление еврокомиссара Марты Кос о том, что Грузия использует методы «российской дезинформации». По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», Брюссель намеренно распространяет о Тбилиси ложные нарративы.

«Против таких нарративов и дезинформации – наше оружие обличать и говорить правду», — подчеркнул Папуашвили.

Он добавил, что европейские бюрократы «своей безответственностью довели до того, что в руках (участников радикальных акций протеста в Грузии) флаг ЕС ассоциируется с насилием, террором, экстремизмом».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого обвинил страны Запада в продолжении пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса.

Он напомнил, что «и Геббельс был Европой», когда в 1940-х годах он работал в одном из сильных европейских государств — Германии.

По словам политика, нельзя допустить того, чтобы спустя 80 лет такая пропаганда вернулась в Европу.

Ранее Кобахидзе раскрыл, кто осуществлял попытки госпереворота в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами