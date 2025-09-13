Трамп предложил странам НАТО ввести пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. Обращение к государствам — участникам военного блока опубликовано в соцсети американского лидера Truth Social.

«Я считаю, что введение НАТО как группой пошлин в размере 50–100% на товары из Китая, которые будут полностью отменены после окончания войны России и Украины, также окажет большую помощь в прекращении этой смертоносной, но нелепой войны», — заявил глава Белого дома.

Он также повторил свое прежнее утверждение о том, что украинский конфликт является результатом политики экс-президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского, а не нынешней администрации США. По мнению Трампа, кризис на Украине не случился бы, если бы он оставался президентом Соединенных Штатов.

10 сентября газета Financial Times сообщила, что Трамп призывал Европейский союз рассмотреть возможность установления 100%-ных таможенных пошлин в отношении Индии и Китая. Такая мера, по его мнению, могла бы ускорить процесс урегулирования ситуации на Украине.

