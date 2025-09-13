На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп предложил странам НАТО ввести пошлины против Китая

Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая на уровне 50-100%
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. Обращение к государствам — участникам военного блока опубликовано в соцсети американского лидера Truth Social.

«Я считаю, что введение НАТО как группой пошлин в размере 50–100% на товары из Китая, которые будут полностью отменены после окончания войны России и Украины, также окажет большую помощь в прекращении этой смертоносной, но нелепой войны», — заявил глава Белого дома.

Он также повторил свое прежнее утверждение о том, что украинский конфликт является результатом политики экс-президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского, а не нынешней администрации США. По мнению Трампа, кризис на Украине не случился бы, если бы он оставался президентом Соединенных Штатов.

10 сентября газета Financial Times сообщила, что Трамп призывал Европейский союз рассмотреть возможность установления 100%-ных таможенных пошлин в отношении Индии и Китая. Такая мера, по его мнению, могла бы ускорить процесс урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами