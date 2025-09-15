На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае оценили последствия введения пошлин США из-за российской нефти

Минкоммерции КНР: пошлины США из-за закупок нефти РФ нанесут удар по торговле
true
true
true
close
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Введение со стороны США вторичных пошлин против Китая за закупку нефти из России может нанести серьезный удар по глобальной торговле. Об этом говорится на сайте Министерства коммерции КНР.

«Китайская сторона неизменно выступает против применения так называемых связанных с Россией ограничительных мер в торгово-экономической сфере в отношении КНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что желание президента США Дональда Трампа принудить другие страны ввести вторичные санкции являются проявлением односторонней травли и экономического принуждения. Специалисты добавили, что подобное решение со стороны американского лидера может серьезно ударить по глобальной торговле и стабильности производственных цепочек.

Китайская сторона решительно выступила против введения санкций.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что власти Китая примут ответные меры, если страны — члены НАТО под давлением Трампа попытаются ввести пошлины из-за закупок нефти из России. По его словам, китайская сторона будет защищать свою безопасность и суверенитет, если ее интересы пострадают.

13 сентября американский лидер в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта.

Ранее Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами