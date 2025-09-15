В Китае оценили последствия введения пошлин США из-за российской нефти

Введение со стороны США вторичных пошлин против Китая за закупку нефти из России может нанести серьезный удар по глобальной торговле. Об этом говорится на сайте Министерства коммерции КНР.

«Китайская сторона неизменно выступает против применения так называемых связанных с Россией ограничительных мер в торгово-экономической сфере в отношении КНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что желание президента США Дональда Трампа принудить другие страны ввести вторичные санкции являются проявлением односторонней травли и экономического принуждения. Специалисты добавили, что подобное решение со стороны американского лидера может серьезно ударить по глобальной торговле и стабильности производственных цепочек.

Китайская сторона решительно выступила против введения санкций.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что власти Китая примут ответные меры, если страны — члены НАТО под давлением Трампа попытаются ввести пошлины из-за закупок нефти из России. По его словам, китайская сторона будет защищать свою безопасность и суверенитет, если ее интересы пострадают.

13 сентября американский лидер в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта.

