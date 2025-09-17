На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, почему Трамп не готов ввести санкции против РФ без Европы

Аналитик Юшков: Трамп не заинтересован в дополнительных санкциях против РФ
Kevin Lamarque/Reuters

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему президент США Дональд Трамп не готов останавливать поставки нефти из России, если от них не откажутся европейские страны.

По мнению эксперта, если бы задача Вашингтона действительно заключалась в полной блокаде поставок российских углеводородов, речь шла бы не о согласовании действий внутри НАТО, а о жестких санкциях по иранскому или венесуэльскому образцу, подразумевающих полный запрет на покупку энергоносителей из РФ для кого-либо.

Однако, Трамп вряд ли решится на такое решение, поскольку оно ударит по самим США, считает Юшков.

«Если Россия не сможет найти покупателей, ей придется сокращать добычу. Это будут большие объемы, и заменить их одномоментно никто не сможет. Тогда возникнет дефицит и рост цен на нефть в мире, что автоматически приведет к росту цен на нефтепродукты в США», — пояснил аналитик.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50-100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее Зеленский выразил недовольство тем, что Европа продолжает покупать нефть и газ у России.

