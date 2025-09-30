На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров назвал истинную причину принуждения США Индии отказаться от российской нефти

Лавров: США, требуя от Индии отказа от нефти России, продвигают свои товары
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп, заставляя Индию отказаться от российской нефти, продвигает на рынок американские товары. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях заседания клуба «Валдай», передает ТАСС.

По его словам, истинная причина заключается в том, что глава Белого дома объявил о необходимости для Соединенных Штатов активно отстаивать свои национальные интересы. В эти интересы республиканец включает и «достаточно агрессивное» продвижение американских товаров на международные рынки своим партнерам и устранение конкурентов, в данном случае России, отметил Лавров.

Глава МИД России напомнил, что в Нью-Дели уже отреагировали на призывы прекратить покупать российскую нефть. В Индии исходят из того, что если США хотят что-то продать, включая нефть, то индийские политики готовы сесть за стол переговоров и обсудить условия.

Лавров отметил, что эта позиция отражает национальный интерес Индии.

23 сентября президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр.

Ранее Индия предупредила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие санкций с поставок сырой нефти с Венесуэлы и Ирана.

Санкции против России
