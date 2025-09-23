На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обсудит с лидерами ЕС сокращение импорта российских энергоносителей

Трамп заявил, что обсудит с лидерами ЕС сокращение импорта энергоносителей из РФ
Shannon Stapleton/Reuters

Президент США Дональд Трамп обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза (ЕС) сокращение импорта российских энергоносителей. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

«Им (Европе — «Газета.Ru») необходимо немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. В противном случае мы все теряем кучу времени, поэтому я готов обсудить это. Мы обсудим это сегодня со всеми европейскими странами, собравшимися здесь», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что ряд стран НАТО также продолжают покупать российские энергоносители. По словам президента США, ему «это не очень нравится».

Также американский лидер обратил внимание, что Европа пытается «вести борьбу с Россией», но продолжает закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

Ранее в Европе заявили об усталости из-за непостоянства Трампа в отношении России.

