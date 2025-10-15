В США выступили с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

Президенту США Дональду Трамп во время встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо склонить его к уступкам для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в своей статье для журнала The American Conservative (TAC) написал обозреватель Эндрю Дэй.

По его словам, Украина, которая терпит поражение на поле боя, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради достижения соглашения. Автор публикации считает, что с этой целью американскому лидеру следует сыграть «роль плохого парня, как он сделал в начале текущего года, заставив Зеленского занять уступчивую переговорную позицию».

17 октября Трамп проведет в Белом доме встречу с президентом Украины. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности. Получит ли Киев ракеты Tomahawk после переговоров в Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.