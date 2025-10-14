На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине

L'AntiDiplomatico: Трамп занялся перестройкой стратегии помощи Украине
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном предоставлении Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk может свидетельствовать о переоценке Соединенными Штатами своей стратегии поддержки Киева. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Заявление, сделанное (Трампом. — прим. ред.) со ссылкой на просьбу Зеленского, проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима, намекая на возможную перестройку стратегии Вашингтона», – отмечается в публикации.

По мнению издания, слова президента США отражают потенциальное изменение риторики, которое можно расценивать как попытку оказать давление на вовлеченные стороны, так и как отход от более агрессивной позиции, которая могла бы спровоцировать обострение конфликта.

13 октября Трамп заявил о своей готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Глава Белого дома отметил, что рассмотрит вопрос о предоставлении этого вооружения Киеву в случае, если конфликт не будет разрешен мирным путем.

Ранее в Госдуме оценили последствия отправки Tomahawk Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами