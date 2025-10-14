В Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном предоставлении Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk может свидетельствовать о переоценке Соединенными Штатами своей стратегии поддержки Киева. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Заявление, сделанное (Трампом. — прим. ред.) со ссылкой на просьбу Зеленского, проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима, намекая на возможную перестройку стратегии Вашингтона», – отмечается в публикации.

По мнению издания, слова президента США отражают потенциальное изменение риторики, которое можно расценивать как попытку оказать давление на вовлеченные стороны, так и как отход от более агрессивной позиции, которая могла бы спровоцировать обострение конфликта.

13 октября Трамп заявил о своей готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Глава Белого дома отметил, что рассмотрит вопрос о предоставлении этого вооружения Киеву в случае, если конфликт не будет разрешен мирным путем.

Ранее в Госдуме оценили последствия отправки Tomahawk Украине.