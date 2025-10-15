Советский Союз распался, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев 35 лет назад получил Нобелевскую премию мира, а не в 1991 году. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, выступая в нижней палате, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, Горбачева нужно было снять с поста генерального секретаря и исключить из партии, когда он получил эту премию, так как, подчеркнул Володин, Нобелевку дают только тем, кто разрушает государства.

«И тогда, возможно, страна бы осталась», – сказал он.

Володин отметил, что там «коврижки просто так не раздают».

Председатель Госдумы подчеркнул, что последняя нобелевская лауреатка, оппозиционный бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корине Мачадо, вела страну к гражданской войне.

«А до этого Горбачеву дали, и он разрушил СССР, а все это просмотрели», — добавил Володин.

Нобелевский комитет присудил премию мира Горбачеву 15 октября 1990 года. Он был удостоен награды «за ведущую роль, которую генсек ЦК КПСС сыграл в радикальных изменениях в отношениях между Западом и Востоком».

Ранее глава МИД Польши Сикорский призвал говорить с Россией, как Рейган с Горбачевым.