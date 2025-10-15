Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены БРИКС якобы начали покидать объединение. По словам эксперта, ментальное состояние американского лидера вызывает серьезные опасения.

Он обратил внимание, что Трамп говорил о «конце» БРИКС еще несколько месяцев назад, однако за это время никто не покинул блок.

«Все это очень похоже на не менее странные высказывания Трампа о присоединении к США Гренландии и Канады. <...> Возможно, конечно, он что-то понимает, а нелепости произносит для отвода глаз. Однако, если не обращать внимания на весь этот политический шум про хитрый план Трампа, возникает стойкое ощущение, что дедушка прилично поплыл», — сказал Дробницкий.

Накануне глава Белого дома заявил, что ряд стран якобы начали выходить из БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю их экспортную продукцию.

Трамп также отметил, что он предупредил все государства, рассматривавшие возможность присоединения к БРИКС, о готовности США ввести против них торговые пошлины.

В ответ заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что президент Соединенных Штатов блефует, говоря о «конце» БРИКС.

Ранее украинский дипломат признал провал попыток изолировать Россию.