На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что ряд стран выходят из БРИКС

Трамп: страны покидают БРИКС после моего предупреждения о введении пошлин
close
Jonathan Ernst/Reuters

Ряд стран якобы начали выходить из объединения БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю их экспортную продукцию. Такое заявление президент США Дональд Трамп на встрече с главой Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме, передает Fox News.

Как отметил американский лидер, он предупредил все страны, рассматривавшие возможность присоединения к БРИКС, о готовности США ввести против них торговые пошлины.

«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: «Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США». Они сказали... мы выходим из БРИКС. О БРИКС больше даже не говорят», — заявил Трамп.

В сентябре старший советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро сказал, что без торговли с США якобы не сможет выжить ни одна из стран БРИКС.

«Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — заявил тогда Наварро.

БРИКС — это объединение из десяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта, Эфиопии и Индонезии. Организация появилась в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Палестина подала заявку на вступление в БРИКС.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами