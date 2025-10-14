Трамп заявил, что ряд стран выходят из БРИКС

Ряд стран якобы начали выходить из объединения БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю их экспортную продукцию. Такое заявление президент США Дональд Трамп на встрече с главой Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме, передает Fox News.

Как отметил американский лидер, он предупредил все страны, рассматривавшие возможность присоединения к БРИКС, о готовности США ввести против них торговые пошлины.

«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: «Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США». Они сказали... мы выходим из БРИКС. О БРИКС больше даже не говорят», — заявил Трамп.

В сентябре старший советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро сказал, что без торговли с США якобы не сможет выжить ни одна из стран БРИКС.

«Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — заявил тогда Наварро.

БРИКС — это объединение из десяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта, Эфиопии и Индонезии. Организация появилась в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Палестина подала заявку на вступление в БРИКС.