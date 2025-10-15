Попытки западных стран изолировать Россию на международной арене не увенчались успехом. Такое признание сделал постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник в интервью телеканалу «Общественное».

По словам дипломата, Россия сохраняет значительное влияние в ООН и обладает тесными отношениями со странами глобального Юга. «Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать», — отметил Мельник.

Он также подчеркнул, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти, а российское дипломатическое присутствие остается весьма значительным.

4 октября президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Россию не испугают ни планы НАТО, ни попытки Запада ее изолировать. По мнению политика, Европейский союз совершает на Украине ту же ошибку, которую допустил на Западных Балканах в конце XX века. При этом глава республики отметил, что Россию, в отличие от Югославии, невозможно окружить войсками НАТО и изолировать.

Ранее в США заявили, что мировые лидеры принимают Путина с распростертыми объятьями.