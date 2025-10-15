В ГД прокомментировали слова Трампа о конце БРИКС

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент США Дональд Трамп блефует, говоря о конце БРИКС. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Это блеф, игра Трампа. Никто БРИКС не покинул. Мало того, интерес к этой структуре растет и взаимодействие между странами только усиливается», — отметил Чепа.

Он добавил, что такие крупные экономики, как Китай и Индия, будут отстаивать свои интересы, несмотря на давление со стороны США.

Накануне Трамп заявил, что ряд стран якобы начали выходить из объединения БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю их экспортную продукцию.

Как отметил американский лидер, он предупредил все страны, рассматривавшие возможность присоединения к БРИКС, о готовности США ввести против них торговые пошлины.

В сентябре старший советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро сказал, что без торговли с США якобы не сможет выжить ни одна из стран БРИКС.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС из-за «попыток» подорвать статус доллара как мировой валюты.