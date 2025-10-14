В Госдуме назвали незаконным решение ЕСПЧ по иску Грузии против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — ангажированная структура, решения которой незаконны и могут не признаваться Россией, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он отреагировал на решение ЕСПЧ взыскать с РФ €253 млн в пользу Грузии.

«Россия вышла из Совета Европы в 2022 году и, соответственно, из-под юрисдикции ЕСПЧ. Страсбургский суд не раз проявлял себя как политизированная, ангажированная и антироссийски направленная структура, руководствующаяся двойными стандартами. Более того, в российском законодательстве закреплен примат защиты национальных интересов, позволяющий не признавать одиозные судебные вердикты. И еще штрих: Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Поэтому иски о нарушении прав при так называемой «бордеризации» или возведении пограничных ограничений вряд ли будут серьезно расцениваться», — сказал Слуцкий.

На неприемлемость для России решений ЕСПЧ в беседе с «Газетой.Ru» указала и депутат Госдумы Мария Бутина. По ее мнению, европейские структуры таким образом хотят оказать медийное давление на Россию и попытаться повлиять на ее международный имидж.

«На основании позиции МИД России, российского законодательства и норм международного права решение ЕСПЧ является незаконным и не подлежащим исполнению. Это решение носит предвзятый и политически мотивированный характер и было вынесено в период, когда Россия более не находится под юрисдикцией данного суда. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что предвзятость и политизированность отдельных вердиктов ЕСПЧ стали носить неприемлемый характер. Вынесение вердикта спустя годы после подачи иска и в уже изменившихся правовых условиях указывает на его политическую, а не правовую природу», — считает Бутина.

14 октября ЕСПЧ удовлетворил государственный иск со стороны Грузии против России, присудив Тбилиси компенсацию в размере €253 млн из-за якобы нарушений прав человека после конфликта 2008 года. По оценкам суда, Россия якобы допустила нарушения, включая «чрезмерное применение силы», «жестокое обращение», «незаконные задержания» и «незаконные ограничения» передвижения через границу «между территорией, контролируемой Грузией».

При этом поданное в 2021 году в ЕСПЧ заявление со стороны граждан Южной Осетии суд отклонил.

Ранее Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17.