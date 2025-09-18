Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17

МИД: РФ оспорила в международном суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17

Россия оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о причастности к крушению рейса МН17. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Совет ИКАО не посчитал нужным проводить тщательное и независимое международное расследование всех обстоятельств катастрофы, вместо этого приняв «сомнительные результаты» технического расследования, с опорой на подтасованные «факты», предоставленные главной заинтересованной стороной — Украиной.

«Решение Совета ИКАО, таким образом, обжаловано российской стороной по всем аспектам – по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона рассчитывает на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

9 июля ЕСПЧ признал Россию виновной в крушении самолета Boeing MH17. В первом вердикте суд впервые с 2022 года подтвердил «нарушение Москвой международного права в ходе конфликта на Украине». Во втором решении признал якобы причастность России к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году.

