В парламенте Мадагаскара поддержали отстранение президента

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Мадагаскара поддержала отстранение от власти президента Андри Радзуэлины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Orange.

По данным портала, за отставку главы государства проголосовали 130 депутатов из 131 присутствующего (всего их 151), в том числе представители правящей партии «Вместе с Андри Радзуэлиной».

При этом сам президент ранее пытался распустить Национальную ассамблею, но те признали это решение незаконным.

До этого Радзуэлина подтвердил свой отъезд из страны, объяснив такое решение соображениями безопасности. Текущее местоположение президента остается неизвестным.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды. В связи с этим посольство РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации ситуации, а находящимся там гражданам – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

