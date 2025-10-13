В МИД РФ прокомментировали ситуацию на Мадагаскаре

Москва на фоне протестов на Мадагаскаре надеется, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призывает стороны к сдержанности. Об этом сообщает МИД РФ на официальном сайте.

«МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся на острове - избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ситуация в этом дружественном государстве вызывает обеспокоенность.

В конце сентября на острове начались волнения из-за перебоев с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. На этом фоне в посольстве РФ посоветовали туристам из России не приезжать до нормализации обстановки, а тем, кто уже находится на острове, — соблюдать повышенную осторожность и избегать многолюдных мест.

11 октября СМИ сообщили, что военные из CAPSAT (Корпуса кадрового управления армии) и протестующие смогли проникнуть на площадь 13 мая в Антананариву. Солдаты публично отказались выполнить приказ об открытии огня по протестующим и призвали другие силовые структуры страны поддержать их. После этого президент Мадагаскара заявил о попытке переворота в стране.

Ранее выбранный протестующими и военными генерал возглавил генштаб Мадагаскара.