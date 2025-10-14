На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил свой отъезд из страны
true
true
true
close
Li He/XinHua/Global Look Press

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил свой отъезд из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление президента по телевидению.

Радзуэлина объяснил свой поступок соображениями личной безопасности.

Текущее местоположение президента остается неизвестным.

Как сообщает портал Africa Intelligence, ранее Радзуэлина заявлял об отказе от отставки, назвав свой отъезд «стратегическим отступлением». Утром 13 октября он провел онлайн-совещание с администрацией, подчеркнув сохранение контроля над управлением страной. До этого, в выходные, он провел консультации с лидерами ряда африканских стран в поисках поддержки.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды. В связи с этим, посольство РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации ситуации, а находящимся там гражданам – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию на Мадагаскаре.

