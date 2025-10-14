Медведев объяснил, зачем женщинам политика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме «Женского движения Единой России» объяснил, почему женщины занимаются политикой. Его слова передает ТАСС.

«Конечно, амбиции есть у любого человека, но, насколько я могу судить, женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости. Нас всех возмущает, когда что-то идет не так, когда кого-то обижают, когда происходят несправедливые события, нарушаются правила или совершаются преступления», – заявил зампред Совбеза.

Медведев видит гендерную разницу с мужчинами в том, что у женщин чувство справедливости проявляется «особенно остро». Вслед за обострением чувств, согласно информации зампреда Совбеза, у женщин возникает «прилив активности», который в конечном итоге приводит к тому, что они вступают в «Единую Россию», что дает женскому корпусу «уникальные возможности». Медведев также подчеркнул, что благодаря этой особенности женщины становятся «исключительно ценными» государственными деятелями.

По информации политика, в настоящее время большинство членов «Единой России» – это женщины. В то же время он не удивлен такому обстоятельству, так как женщины, по словам Медведева, активнее и лучше мужчин.

