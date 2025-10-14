На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев объяснил, зачем женщинам политика

Медведев: женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме «Женского движения Единой России» объяснил, почему женщины занимаются политикой. Его слова передает ТАСС.

«Конечно, амбиции есть у любого человека, но, насколько я могу судить, женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости. Нас всех возмущает, когда что-то идет не так, когда кого-то обижают, когда происходят несправедливые события, нарушаются правила или совершаются преступления», – заявил зампред Совбеза.

Медведев видит гендерную разницу с мужчинами в том, что у женщин чувство справедливости проявляется «особенно остро». Вслед за обострением чувств, согласно информации зампреда Совбеза, у женщин возникает «прилив активности», который в конечном итоге приводит к тому, что они вступают в «Единую Россию», что дает женскому корпусу «уникальные возможности». Медведев также подчеркнул, что благодаря этой особенности женщины становятся «исключительно ценными» государственными деятелями.

По информации политика, в настоящее время большинство членов «Единой России» – это женщины. В то же время он не удивлен такому обстоятельству, так как женщины, по словам Медведева, активнее и лучше мужчин.

Ранее Медведев рассказал о самом главном для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами