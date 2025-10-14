Медведев считает женщин самой активной частью населения России

Женщины России — самая активная и лучшая часть населения России. Об этом на пленарном заседании Всероссийского форума «Женского движения Единой России» заявил председатель партии, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Роль женщин в целом огромна. Поэтому, вне всякого сомнения, [...] большая часть наших однопартийцев — это женщины. И это вполне естественно, поскольку женщины — самая активная часть нашего населения. Ну и, безусловно, самая лучшая», — сказал Медведев.

Он отметил, что практически две трети первичных отделений «Единой России» возглавляют женщины. Председатель партии с трибуны от всего сердца поблагодарил женщин за все, что они делают для страны и партии.

Кроме того, в ходе форума Медведев назвал самое главное для всех — и для женщин и для всех семей. По его мнению, для всех россиян главное — это победа.

