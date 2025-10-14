На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор

Путин и Мирзиёев по телефону обсудили стратегическое партнерство
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, обсудив вопросы стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

«Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне», — говорится в сообщении.

В пресс-службе главы Узбекистана добавили, что ходе разговора лидеры двух стран особое внимание уделили поддержанию динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов РФ и Республики.

10 октября Путин принял участие в саммите стран — членов СНГ в Душанбе. Также на мероприятие прибыли лидеры Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана.

Следующий саммит глав Содружества Независимых Государств пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении. Сопредседателями при этом станут Таджикистан и Узбекистан.

Ранее глава Таджикистана оценил уровень партнерства с Россией.

