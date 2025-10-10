На Филиппинах проводят эвакуацию населения после землетрясения

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил провести эвакуацию населения в прибрежных районах после землетрясения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«Я поручил национальному совету по снижению угрозы и ликвидации стихийных бедствий, управлению гражданской обороны, вооруженным силам, береговой охране Филиппин и всем вовлеченным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активировать линии экстренной связи и тесно взаимодействовать с местными органами власти», — сказал он, рекомендовав гражданам оставаться на возвышенности и держаться подальше от берега, пока не будет объявлено об отмене опасности.

Поисково-спасательные операции готовятся. Они начнутся, когда это будет безопасно, добавил Маркос-младший.

10 октября землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин. На фоне этого у берегов Филиппин и Индонезии была объявлена угроза цунами.

