Эксперт: если Трамп даст Украине Tomahawk, Германия отправит свои ракеты Taurus

Германия может отправить свои ракеты Taurus на Украину, если США передадут Tomahawk в ВСУ. Об этом aif.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Соединенные Штаты и Россия подошли к грани новой эскалации, потому что прогресс по Украине застопорился, а Трамп требует результатов», — отметил эксперт.

По словам Блохина, анонс встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского «почти наверняка» говорит о том, что США готовы дать Киеву Tomahawk.

«Если Tomahawk отправятся на Украину, вскоре за ними последуют и немецкие Taurus», — подчеркнул он.

Трамп подтвердил планы о проведении встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.