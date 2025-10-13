«Это война США против России»: в Госдуме оценили последствия отправки Tomahawk Украине

Миронов: режим Зеленского нужно уничтожить, пока в его руки не попало ядерное оружие

Украинский режим и его лидеров нужно уничтожить, пока к ним не попало ядерное оружие. Об этом заявил «Газете.Ru» лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Так политик прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на урегулирование конфликта.

«Шантаж и угрозы Трампа — это, конечно, блеф. Всем очевидно, что так называемая передача Украине «Томагавков» станет по сути прямым участием военнослужащих США в боевых действиях на Украине для нанесения ударов по российской территории. То есть это война США против России. Не думаю, что американский президент этого хочет. Даже несмотря на его разочарование тем, как его прокатили с Нобелевской премией мира», — сказал Миронов.

По мнению политика, режим президента Украины Владимира Зеленского с самого первого дня конфликта хочет втянуть Запад в прямой конфликт с Россией.

«Зеленский, в отличие от Трампа, не собирается склонять Россию к переговорам. Не в силах победить, он хочет ее провоцировать, чтобы еще больше разжечь конфликт. Нельзя исключать, что при помощи своих британских друзей бандеровцы могут устроить провокацию с использованием тактического ядерного оружия или радиоактивных материалов. На крылатых ракетах они точно не остановятся», — считает политик.

Он напомнил, что именно планы Зеленского вернуть на Украину ядерное оружие стали одной из причин начала СВО.

«Террористический режим Зеленского — это прямая угроза миру и безопасности на планете. И он должен быть ликвидирован, пока не получил доступ к оружию массового поражения. Трампу следует понять, что заморозка конфликта при сохранении власти Зеленского и заигрывание с ним не отвечает интересам самих США. Потому что в этом случае сохранится риск ядерной войны с Россией. Поэтому надо не передавать бандеровцам «Томагавки», а убирать их из процесса урегулирования конфликта. Если США к этому не готовы, пусть не мешают это делать российской армии», — заключил Миронов.

С начала октября 2025 года СМИ пишут о возможной передаче США ракет Tomahawk Украине для ударов вглубь России. Трамп 7 октября заявлял, что «почти принял решение» по этому вопросу, однако конкретного ответа, передадут Украине ракеты или нет, не последовало.

В ноябре 2024 года США впервые разрешили Украине применять дальнобойное оружие по территории России. Тогда ВСУ ударили по Брянской области ракетами ATACMS. Вскоре, в ответ на это Россия ударила по заводу в Днепре на Украине ракетой «Орешник».

Ранее в Госдуме раскрыли, чем Россия ответит на удары Tomahawk.