Республиканцы недовольны позицией Трампа в отношении России

Республиканцы в сенате США выражают все большее недовольство на фоне отказа президента Дональда Трампа продвигать законопроект о санкциях против России и стран, покупающих ее энергоресурсы. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на источники.

«Бездействие усиливает растущее разочарование среди некоторых сенаторов-республиканцев в том, что Трамп не настроен серьезно помогать Украине», — говорится в тексте.

Газета приводит слова одного неназванного члена партии, который усомнился, что Трамп когда-либо согласится увеличить военную помощь Киеву или ввести жесткие санкции против Москвы.

Второй член партии заметил, что Трамп время от времени жестко высказывался в адрес России, но не «подкреплял» свои слова действиями. По его мнению, президент США, мягко говоря, отправляет противоречивые сигналы.

15 сентября американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее в Германии призвали Трампа возобновить поставки оружия Украине.