Трамп высказался о перспективе снятия санкций с Ирана

Трамп заявил, что будет рад снять санкции с Ирана в случае заключения сделки
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп был бы рад снять санкции с Ирана в случае, если республика вернется к переговорам с целью заключения соглашения. Об этом он заявил в ходе встречи с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.

По мнению американского лидера, власти Ирана в скором времени придут к соглашению, поскольку они «избиты» и якобы нуждаются в помощи. Он отметил, что существуют и более серьезные санкции, от которых положение дел Тегерана ухудшилось бы.

«Я бы с удовольствием снял санкции, когда они будут готовы к переговорам, но они не могут выжить с этими санкциями», — сказал политик.

Трамп выразил уверенность, что однажды Иран решит пойти навстречу США чтобы снять санкции.

Выступая перед журналистами на брифинг в Египте президент США подчеркнул, что хочет заключить мирное соглашение с Ираном, отношения с которым испортились после совместной атаки США с Израилем на объекты по обогащению урана исламской республики.

Ранее Нетаньяху назвал решение Трампа бомбить Иран «библейским чудом».

Второй срок Трампа
