Трамп выразил желание заключить сделку с Ираном

Трамп: было бы здорово заключить мирное соглашение с Ираном
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение с Ираном после совместной с Израилем атаки на объекты по обогащению урана исламской республики. Об этом он заявил в ходе брифинга в парламенте еврейского государства, передает английская служба Al Arabiya.

«Знаете, было бы здорово, если бы мы смогли заключить с ними (Ираном. — «Газета.Ru») мирное соглашение», — сказал политик.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав атомные и военные объекты на территории Ирана. Израильские власти мотивировали удары тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на атаку в тот же день выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

На протяжении нескольких дней стороны обменивались ударами, пока 22 июня в войну не вступили США. Вашингтон атаковал три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что таким образом Соединенные Штаты попытались остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Иран ответил ударом по Аль-Удейд в Катаре – крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке.

Уже 24 июня глава Белого дома объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Он также отметил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Однако иранский МИД утверждал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил об обсуждении новых ударов по Ирану.

