Журналист придумал, как завершить конфликт на Украине за 24 часа

Журналист Боуз призвал отправить фон дер Ляйен и Бориса Джонсона в зону СВО
Alex Lentati/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х призвал отправить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на линию фронта в зоне СВО.

«Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Пусть они почувствуют запах войны», — написал Боуз.

При таком развитии событий конфликт на Украине закончится «за 24 часа», считает журналист.

До этого The Guardian со ссылкой на слитые документы писала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог использовать украинский конфликт для обогащения.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Россия якобы ведет «гибридную войну» против Европы, и необходимо дать на это ответ. По ее утверждению, в небе Европы происходит «что-то новое и опасное». Фон дер Ляйен считает, что это «не случайные провокации», а «целенаправленная кампания» по дестабилизации.

Ранее Борис Джонсон назвал лидера одной британской партии «апологетом Путина».

