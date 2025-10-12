Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог использовать украинский конфликт для обогащения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слитые документы, которые раскрывают отношения политика с бизнесменом Кристофером Харборном.

В публикации отмечается, что в конце 2022 года Джонсон получил 1 миллион фунтов от крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ Харборна. В слитых документах отмечается, что в графике экс-премьера Великобритании за январь 2023 года было выделено 30 минут на встречу с предпринимателем. Она была обозначена как «отчет по Украине».

Платеж Харборна был направлен на частную компанию Джонсона и не отражался в официальных реестрах как политическое пожертвование. После перевода политик встретился с предпринимателем, вместе они отправились сначала в Польшу, а затем — на Украину.

Харборн был зарегистрирован как «советник офиса Бориса Джонсона», что позволило ему войти в делегацию, отмечает издание. Во время поездки Джонсон принял участие в высокоуровневом форуме и встречах с украинскими официальными лицами. Харборн сопровождал экс-премьера практически на всех мероприятиях, утверждает издание.

Накануне Джонсон заявил, что «коалиция желающих» должна отправить военных стран НАТО на Украине уже сейчас.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Джонсон приезжал на Украину.