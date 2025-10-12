На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ раскрыли схему обогащения Джонсона за счет российско-украинского конфликта

Guardian: Джонсон мог получить 1 млн фунтов стерлингов благодаря Украине
true
true
true
close
President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог использовать украинский конфликт для обогащения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слитые документы, которые раскрывают отношения политика с бизнесменом Кристофером Харборном.

В публикации отмечается, что в конце 2022 года Джонсон получил 1 миллион фунтов от крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ Харборна. В слитых документах отмечается, что в графике экс-премьера Великобритании за январь 2023 года было выделено 30 минут на встречу с предпринимателем. Она была обозначена как «отчет по Украине».

Платеж Харборна был направлен на частную компанию Джонсона и не отражался в официальных реестрах как политическое пожертвование. После перевода политик встретился с предпринимателем, вместе они отправились сначала в Польшу, а затем — на Украину.

Харборн был зарегистрирован как «советник офиса Бориса Джонсона», что позволило ему войти в делегацию, отмечает издание. Во время поездки Джонсон принял участие в высокоуровневом форуме и встречах с украинскими официальными лицами. Харборн сопровождал экс-премьера практически на всех мероприятиях, утверждает издание.

Накануне Джонсон заявил, что «коалиция желающих» должна отправить военных стран НАТО на Украине уже сейчас.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Джонсон приезжал на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами