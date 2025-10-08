Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия якобы ведет «гибридную войну» против Европы, и необходимо дать на это ответ. Ее слова приводит «Европейская правда».

По ее утверждению, в небе Европы происходит «что-то новое и опасное». Она заявила, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, а в разных странах замечены неизвестные БПЛА. Кроме того, «приостанавливались авиарейсы» и «взлетали истребители», сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен считает, что это «не случайные провокации», а «целенаправленная кампания» по дестабилизации.

«Пришло время назвать вещи своими именами: это гибридная война... Это – намеренная, целенаправленная «серая» кампания против Европы. И Европа должна ответить», — сказала глава ЕК.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

