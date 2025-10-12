На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борис Джонсон назвал лидера одной британской партии «апологетом Путина»

President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал председателя британской правой партии Reform UK Найджела Фараджа и ее участников, назвав их «апологетами» президента России Владимира Путина. Его слова приводит GB News.

«Меня [партия Reform UK] беспокоит, в частности, с точки зрения вопроса внешней политики в отношении Украины. Я оглядываюсь на некоторые из высказываний <…> и содрогаюсь», — заявил Джонсон.

Экс-премьер Британии также назвал лидера партии Найджела Фараджа «апологетом Путина», комментируя его риторику относительно событий на Украине. По его оценкам, несмотря на популярность Reform UK, избиратели отвернутся от нее до следующих выборов.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в конфликте вокруг Украины речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики. По его мнению, прекращение огня могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, даже если речь идет о заморозке конфликта. В то же время он признал, что в таком случае Россия оставит под контролем «значительную часть Украины». В такой ситуации президент России Владимир Путин получит «выход», а украинцы «фактически спасут свою страну и демократию».

Ранее Борис Джонсон призвал НАТО прямо сейчас отправить военных на Украину.

