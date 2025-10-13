Мэра Одессы могут лишить гражданства Украины

Мэр Одессы Труханов заявил, что его могут лишить гражданства Украины из-за РФ

Мэра Одессы Геннадия Труханова могут лишить гражданства Украины из-за якобы наличия у него паспорта России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинского города.

По словам чиновника, начиная с 2014 года его периодически обвиняют в наличии паспорта РФ, а в интернете публикуют фотографии соответствующего документа, который якобы принадлежит ему.

«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины — все», — написал Труханов.

Он отметил, что эти «фейковые» паспорта являются «фальшивыми».

Как заявил Труханов, 13 октября на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его гражданства страны из-за якобы наличия российского.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о легализации множественного гражданства. По его словам, он поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона.

Также украинский лидер заявил, что будет начата разработка списка стран, с которыми множественное гражданство будет разрешено.

Ранее Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия.