На Украине разрешили множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о легализации множественного гражданства. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский подчеркнул, что и поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона.

Президент Украины добавил, что будет начата разработка списка стран, с которыми множественное гражданство будет разрешено.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что чиновники и судьи республики по-прежнему не смогут получить паспорт другой страны, несмотря на принятый Верховной радой закон о легализации в стране двойного гражданства.

18 июня Верховная рада приняла законопроект, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство. Также законопроект предусматривает лишение гражданства Украины тех лиц, которые вступили в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, которые получили российский паспорт, осужденных за «создание угрозы безопасности и интересам Украины», — то есть за коллаборационизм и государственную измену.

Ранее на Украине пограничники отказались пускать блогера из-за российского штампа.